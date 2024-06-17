شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: طائرات التحالف انتهكت أجواء سوريا 14 مرة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يورى بوبوف نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتنازعة فى سوريا -التابع لوزارة الدفاع الروسية- إن طائرات التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب - الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية- انتهكت المجال الجوى السورى فى منطقة التنف 14 مرة خلال اليوم الماضى.



وأضاف بوبوف -وفقًا لوكالة "تاس" الروسية، أن "طائرات التحالف تواصل التسبب فى وضع خطير قد يؤدى إلى وقوع حوادث جوية وتصعيد الوضع فى الأجواء السورية".



وأوضح بوبوف أن أربع من طائرات التحالف من طراز "إف-15"، وأربع طائرات "رافال" مقاتلة، وست قاذفات هجومية من طراز "إيه-10 ثاندربولت"، انتهكت الأجواء السورية فى منطقة التنف -التى تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية- سبع مرات خلال اليوم الماضى.



وبحسب بوبوف، قامت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات فى محافظات حلب والرقة والحسكة، بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن ستة حوادث لقصف مدفعى على مواقع القوات الحكومية السورية من قِبل الإرهابيين فى منطقة خفض التصعيد بإدلب.



وقال بوبوف أيضًا إن جنديًا سوريًا أُصِيب بنيران قناصة على موقع للقوات الحكومية بالقرب من مستوطنة نحشيبا بمحافظة اللاذقية، كما أُصِيب جندى آخر بالقرب من مستوطنة إرناز بمحافظة حلب.