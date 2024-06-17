شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء وإصابات حرجة بغارة إسرائيلية استهدفت حى الشيخ رضوان بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر صحية بالقطاع باستشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة وبإصابة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما استهدف قصف إسرائيلي أراضي زراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت شهيدين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح، إثر قصف الاحتلال للمنطقة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلا بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.

كما شن طيران الاحتلال الحربي غارة عنيفة على مدينة غزة، بالتزامن مع عدة غارات استهدفت محيط وادي غزة شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.