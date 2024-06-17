شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام التشريق.. صحن الطواف يمتلئ بحجاج بيت الله الحرام (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

فى مشهد مهيب تهتز له القلوب، امتلأ صحن المطاف بالمسجد الحرام بالحجاج الذين يواصلون مناسك الحج، في أول أيام التشريق.

وتظهر جنبات المسجد الحرام مكتظة بحجاج بيت الله الحرام في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان، وسط منظومة خدمات متميزة ومتكاملة هيّأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد أدوا مناسك يوم النحر أمس ورمى جمرة العقبة ثم طواف الإفاضة، الركن الثالث من الحج، بالحرم المكي الشريف، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

من جهة أخرى، نوه المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية العقيد طلال بن شلهوب بجهود رجال الأمن في تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة بإدارة وتنظيم حركة المركبات على الطرق المؤدية إلى عرفات ومزدلفة ومنى، ومتابعة المشاة من الحجاج الذين يسيرون على الأقدام عبر الطرق المخصصة لهم، ومساندة تنظيم النقل في الرحلات الترددية، وتنظيم الحشود عند محطات قطار المشاعر في عرفات ومزدلفة ومنى، وإدارة وتنظيم حركة المشاة على الطرق المؤدية من مزدلفة إلى منى والطرق التي تربط مشعر منى بالمسجد الحرام ومنشأة الجمرات، وإدارة وتنظيم الحشود في المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وفي منشأة الجمرات لرمي الجمرات.

وأهاب بضيوف الرحمن الاستمرار في الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والتقيد بالمواعيد والمسارات والاتجاهات المحددة لهم في تنظيم التفويج لأداء طواف الإفاضة ومتابعة والتقيد بتوجيهات رجال الأمن على الطرق المؤدية إلى منى وإلى المسجد الحرام وساحاته وإلى منشأة الجمرات وفي المطاف والمسعى وحول أحواض رمي الجمرات، ومراعاة ذلك في مراحل تنقلهم ذهابًا وإيابًا إلى مواقع إقامتهم.