شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لبشار الأسد بعد إصابة زوجته بالسرطان للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر عن الرئيس السوري بشار الأسد، أول تعليق له عقب إعلان الرئاسة السورية إصابة أسماء الأسد بالسرطان للمرة الثانية منذ ما يقارب الشهر، حيث أكد الأسد أن مرض اللوكيميا الذي أصاب زوجته صعب، وعلاجه أيضا، مضيفاً أن المرء يتساءل أحياناً عند إصابته بمرض عضال "ما حكمة رب العالمين من الأمر؟"، ليعود ويؤكد أنه إذا قارن الإنسان نفسه بمصائب غيره فقد تهون عليه.

كما أضاف الأسد قائلاً "إذا نظرت للعائلات السورية خلال الحرب، فالعديد منها وضعها أصعب بكثير، سواء بمرض أو فقدان أحد أفرادها، والإنسان الطبيعي غالباً ما يتعاطف أكثر مع الآخرين عندما يصيبه بلاء ما. وفق ما نقلت "العربية ".

وكانت أسماء الأسد قد ظهرت فى مقطع فيديو أواخر مايو الماضى عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مطمئنة السوريين حول وضعها، وقالت وقالت إنها ستخوض معركة مواجهة مرض اللوكيميا الذى أُصيبت به بكل قوة وإرادة متسلحة بالإيمان والثقة بالله وبدعاء السوريين ومحبتهم.

وأضافت: "منذ إعلان خبر إصابتى باللوكيميا وصلتنى الكثير من رسائلكم المليئة بالمحبة والمساندة، والتى أعطتنا كعائلة مزيداً من القوة بهذا الظرف.. أى أحد يخوض معركة مع المرض لا بد أن يمتلك القوة والإرادة، ليس للتغلب عليه فقط، ولكن أيضاً كى يتحمل بعده عن الناس الذين يحبهم والذين يلتزم بخدمتهم (...) أنا سأخوض هذه المعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين وبدعائكم ومحبتكم… أراكم قريبا.

كما أوضحت حينها أنها تلقت منذ إعلان خبر إصابتها بالمرض، رسائل كثيرة وأعربت عن امتنانها لتلك المشاعر الطيبة من قبل السوريين، مؤكدة أنها ستقاوم المرض بعزيمة وإصرار.

يذكر أن أسماء الأسد كانت قد أصيبت قبل سنوات أيضا بسرطان الثدي، ثم أعلنت في أغسطس 2019 الشفاء منه.