شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": استشهاد 10 أشخاص في مجزرتين للاحتلال بالقطاع خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين أدت إلى استشهاد 10 أشخاص، وإصابة 73 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 37347 شهيدا و85372 مُصابًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام لا تتضمت آلاف الضحايا تحت الركام وبين الأنقاض، والذين لا تستطيع طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم، أو انتشالهم.

من جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن غزة أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة.

وأضافت الوكالة إن 193 من موظفيها قتلوا منذ بداية الحرب وهو أعلى عدد من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة.