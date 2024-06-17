شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شئون الحرمين تطلق المرحلة الثالثة من خطتها لما بعد أداء الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أطلقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي المرحلة الثالثة من خطتها لمرحلة ما بعد أداء ضيوف الرحمن مناسك الحج؛ والتي تضمنت العديد من المبادرات الدينية والبرامج العلمية الجديدة؛ في الحرمين الشريفين؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء التعبدية لهم.

‏وستضاعف وكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي جهودها لإثراء تجربة ضيوف الرحمن؛ لإكمال مراحل خطتها التشغيلية المعدة لموسم حج؛ لقيام معظم حجاج بيت الله الحرام بزيارة المسجد النبوي بعد أداء مناسك الحج؛ حيث رفعت الوكالة جاهزية المنظومة الدينية في المسجد النبوي لتفعيل وإطلاق المبادرات الدينية النوعية والفعاليات والأنشطة المصاحبة لهذه الأيام.

‏ومن جانبه ، أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس على جاهزية المنظومة الدينية في الحرمين الشريفين؛ لخدمة الحجاج وفق خطتها الثالثة، بناء على أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي الديني، وتوزيع المصاحف، والكتب الدينية، والإهداءات المتنوعة، والتي تعكس تعظيم رسالة الحرمين الشريفين الدينية، وإثراء التجربة الدينية، لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.



‏وأضاف أن الرئاسة سخرت كل إمكانات المنظومة الدينية في الحرمين، لتهيئة الأجواء الدينية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين في مرحلة ما بعد أداء الحجاج لمناسك الحج، في إطار خطتها لتهيئة الأجواء الإيمانية التعبدية، وتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية؛ وفق خطة الرئاسة المرسومة، للمرحلة الثالثة وسط توقعات بمضاعفة وتزايد ضيوف الرحمن في المسجد النبوي.