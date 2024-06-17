شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة سلعا جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله اللبناني، قبل قليل، عن مقتل أحد عناصره جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة سلعا فى الجنوب اللبناني، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل من خبر عاجل لها.

وكان استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة فى بلدة سلعا جنوبي لنان، قد أسفر عن مقتل مسئول ميدانى فى حزب الله اللبناني.

وكان مراسل قناة القاهرة الإخبارية، قد أفاد فى وقت سابق أن هناك غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني.