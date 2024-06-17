شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة والسماح بإدخال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة ضرورة وقف اطلاق النار في قطاع غزة وأن تكون هناك هدنة وممرات إنسانية وأن يسمح بدخول كافة المساعدات الانسانية والأدوية والأطقم الطبية والمياه .



وقال المتحدث - في تصريح لقناة "النيل للأخبار" اليوم الثنين - إن الأوضاع في غزة خطيرة للغاية و الأمور مرشحة لمزيد من التصاعد حيث يتكدس 1.8 مليون فلسطيني في منطقة جنوب قطاع غزة في حوالي 59 كيلو مترا مربعا .



وأضاف أنه تم تدمير 183 منشأة تابعة للأونروا في غزة ، فضلا عن مقتل 193 من موظفي الأونروا وهناك خطورة بالغة على تحرك موظفي الأمم المتحدة والوكالات الانسانية .



ونبه الى أن النظام الصحي في غزة منهار تماما وهناك انتشار كبير للأمراض والموضوع يحتاج الى حلول جذرية تتعلق بوقف اطلاق النار .



ولفت المتحدث الى أن والامدادات التي تدخل الى غزة بسيطة والعمليات العسكرية الاسرائيلية متواصلة وكل العالم يطالب اسرائيل بالتدخل والسماح للمنظمات الانسانية والأونروا بإدخال المساعدات