شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار على المسجد الحرام ومشعر مِنى وسط موجة حر قياسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة في نطاق المسجد الحرام ومشعر منى في مكة، وسط موجة حارة قياسية حذرت من آثارها وزارة الصحة السعودية.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم الاثنين، بأن أمطار خفيفة إلى متوسطة تشهدها الآن المنطقة المركزية بالمسجد الحرام ومشعر منى.

ونشر مركز الأرصاد لقطات مصورة لسقوط الأمطار، عبر حسابه في منصة إكس، وكان مركز الأرصاد أعلن تسجيله "أعلى درجات الحرارة"، الاثنين، على مكة والمشاعر المقدسة، موضحًا وصولها إلى 52 درجة مئوية في المنطقة المركزية في المسجد الحرام و50 درجة مئوية في جبل عرفات و49 درجة على منى ومزدلفة، وهي مناطق رئيسية لإتمام مناسك الحج.

ومن جهة أخرى، دعت وزارة الصحة السعودية، الحجاج إلى تجنب الذهاب إلى رمي الجمرات، أو الحركة تحت أشعة الشمس خلال الفترة من الساعة ١١ صباحًا إلى الساعة ٤ عصرًا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

في ثاني أيام عيد الأضحى، أول أيام التشريق، عادة ما يتوجه الحجاج إلى مشعر منى لرمي الجمرات على مدار أيام التشريق الثلاثة. وهي بالترتيب الجمرات الصغرى والوسطى، وأخيرًا جمرة العقبة الكبرى.