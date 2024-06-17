شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف شرق رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم الاثنين، إثر قصف للطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي استهدف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها، إن ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع، إثر القصف الذي نفذه الاحتلال على شرق رفح.

