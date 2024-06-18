شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلّم نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام، نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووقع محاضر التسليم وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونائب كبير سدنة بيت الله الحرام عبد الملك بن طه الشيبي.

وتأتي مراسم التسليم إيذانا باستبدال كسوة الكعبة المشرفة في غرة محرم 1446هـ، بعد أن أتمت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام، التي تُصنع بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود.

ويبلغ ارتفاع الثوب 14 مترا، وفي الثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتيمترا وطوله 47 مترا، مكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.