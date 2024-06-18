شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يناقش الوضع فى السودان وليبيا وأوكرانيا على مدى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن، على مدى الثلاثاء والأربعاء، جلسات لمناقشة الوضع في ليبيا وأوكرانيا والسودان.

ويعقد مجلس الأمن وفقا لبيان اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة مفتوحة ومشاورات مغلقة بشأن الوضع في السودان، تناقش جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار، ومن المقرر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، ومدير شعبة العمليات والدعوة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إديم ووسورنو، وممثل المجتمع المدني، الإحاطة غدا.

كما يعقد المجلس اليوم ، إحاطة مفتوحة بشأن أوكرانيا حيث طلبت سلوفينيا والولايات المتحدة اللذان يشاركان في تناول القضايا السياسية في أوكرانيا - الاجتماع، و من المتوقع أن تقدم فيه وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إحاطة.

من جهة أخرى، يعقد المجلس بعد غد الأربعاء، جلسة إحاطة مفتوحة، تعقبها مشاورات مغلقة، بشأن الحالة في ليبيا وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومن المتوقع أن تقدم ستيفاني كوري، نائبة الممثل الخاص والموظف السياسي المسؤول عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إحاطة.