شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 13 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 13 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات وسط قطاع غزة. مخيم النصيرات وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، أن الطواقم الطبية انتشلت ثمانية شهداء من منزل تعرض للقصف في مخيم النصيرات، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال مخيمي البريج والمغازي، أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف لوسط وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

