شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تصنف "أنصار الله الأوفياء" فى العراق حركة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صنفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حركة "أنصار الله الأوفياء العراقية" حركة إرهابية، كما صنفت الأمين العام للحركة حيدر مزهر ملك السعيدي "إرهابيا عالميا".

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية أن "الحركة هي مجموعة ميليشيا مقرها العراق وجزء من المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة تضم العديد من الجماعات الإرهابية والميلشيات، بما في ذلك المنظمات الإرهابية التي تصنفها الولايات المتحدة كتائب حزب الله، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، اللتين هاجمتا بشكل متكرر التحالف الدولي ضد داعش".

وأشار البيان إلى أن حركة أنصار الله قد أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة؛ حيث هاجمت الأفراد العسكريين في العراق وسوريا، مؤكدة أن واشنطن ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لإضعاف وتعطيل قدرة الجماعات على شن هجمات إرهابية.