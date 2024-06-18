شكرا لقرائتكم خبر عن توافد ضيوف الرحمن على منشأة الجمرات فى ثانى أيام التشريق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توافد ضيوف الرحمن لرمي الجمرات في ثاني أيام التشريق الذى يوافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والأمنية والصحية للتسهيل على الحجاج أثناء أداء المناسك.
ويقوم حجاج بيت الله الحرام برمى الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وقد تم تخصيص مسارات متعددة لتوزيع الحشود في منشأة الجمرات، لضمان انسيابية الحركة وعدم التزاحم والتدافع.
وقام الحجاج أمس برمى الجمرات الثلاث فى أول أيام التشريق، حيث توجه حجاج بيت الله الحرام إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.
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