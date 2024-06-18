شكرا لقرائتكم خبر عن توافد ضيوف الرحمن على منشأة الجمرات فى ثانى أيام التشريق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد ضيوف الرحمن لرمي الجمرات في ثاني أيام التشريق الذى يوافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والأمنية والصحية للتسهيل على الحجاج أثناء أداء المناسك.

ويقوم حجاج بيت الله الحرام برمى الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وقد تم تخصيص مسارات متعددة لتوزيع الحشود في منشأة الجمرات، لضمان انسيابية الحركة وعدم التزاحم والتدافع.

. وقد أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية توجيهاتها أمس الإثنين، لحملات الحج وشركات الطوافة بإيقاف التفويج إلى محطة الجمرات خلال ساعات الذروة، قبل إبلاغهم بالمواعيد الجديدة فور وصولها من جهات الاختصاص؛ وذلك بسبب الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، وهو ما استدعى إلى نشر عدد كبير من مركبات الإسعاف حول منشأة الجمرات؛ للتعامل مع أى حالة طارئة أثناء رمى الجمرات الثلاث فى أول أيام التشريق

وقام الحجاج أمس برمى الجمرات الثلاث فى أول أيام التشريق، حيث توجه حجاج بيت الله الحرام إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.