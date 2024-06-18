شكرا لقرائتكم خبر عن "الشئون الدينية" ترفع جاهزيتها لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏رفعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها لاستقبال توافد الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع؛ لإتمام مناسك الحج؛ بحزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية للحجاج المتعجلين.

وفى هذا السياق قامت إدارة إجابة السائلين ومكاتبها المنتشرة في 19 موقعًا داخل المسجد الحرام وساحاته؛ بالإجابة على أسئلة واستفسارات الحجاج الشرعية، ورفع مستوى وعيهم الديني بمناسك الحج وطواف الوداع خصوصًا؛ من خلال اعتماد برنامج للإجابة على أسئلة المستفتين على مدار 24 ساعة، وتخصيص رقمَين مجانيَّين للإجابة على المسائل الشرعية عبر الهاتف: (8001222400)،(8001222100).

‏من جانبها ، هيأت إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي الكوادر المؤهلة من المترجمين؛ لترجمة الخِدمات والبرامج والمبادرات والمناشط إلى لغات الحجاج، وتوفير المطبوعات الورقية والرقمية باللغة العربية والمترجمة، التي تبصِّر الحاج بأمور دينه، وتثري تجربته، وتنجح رحلته الإيمانية، وتعينه على أداء طواف الوداع في طمأنينة وخشوع على المقتضى الشرعي.

‏وحث رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ضيوف الرحمن، على أهمية مراعاة قدسية المسجد الحرام، وأداء طواف الوداع من غير إحداث وابتداع، والرحمة بعضهم ببعض في ظل الكثافة المليونية من الحجاج، وتجنب الإيذاء والتصوير، وغيرها من السلوكيات التي تنافي الأجواء التعبدية.

وكان ضيوف الرحمن قد توافدوا على منشأة الجمرات، لرمي الجمرات في ثاني أيام التشريق الذى يوافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والأمنية والصحية للتسهيل على الحجاج أثناء أداء المناسك.

ويقوم حجاج بيت الله الحرام برمى الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وقد تم تخصيص مسارات متعددة لتوزيع الحشود في منشأة الجمرات، لضمان انسيابية الحركة وعدم التزاحم والتدافع.