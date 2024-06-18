شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكى: اتفاق بايدن ينهى الحرب على غزة ويضع برنامج انسحاب لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي آموس هوكستين، أن الاتفاق الذي حدده الرئيس جو بايدن، في 31 مايو 2024، والذي يتضمن إطلاق الرهائن ووقفا دائماً لإطلاق النار وصولاً لإنهاء الحرب على غزة، قُبِل من الجانب الإسرائيلي ويحظى بموافقة قطر ومصر ومجموعة السبع ومجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق ينهي الحرب على غزة، ويضع برنامج انسحاب للقوات الإسرائيلية، فإذا كان هذا ما تريده حماس عليها القبول به.

وقال المسؤول الأمريكي خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة- إن الصراع على جانبي الخط الأزرق بين حزب الله وإسرائيل طال بما فيه الكفاية، وهناك أبرياء يموتون وممتلكات تدمر وعائلات تتشتت والاقتصاد اللبناني يُكمل انحداره والبلاد تعاني ليس لسبب جيد، لمصلحة الجميع حل الصراع بسرعة وسياسياً وهذا ممكن وضروري وبمتناول اليد"، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.