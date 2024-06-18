شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: لبنان تسعى لوقف التصعيد واستتباب الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي،أن لبنان لا يسعى الى التصعيد ، والمطلوب وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والعودة الى الهدوء والاستقرار عند الحدود الجنوبية ".

وأضاف خلال لقائه اليوم الثلاثاء، الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين في مقره في بيروت، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أن بلاده تواصل السعي لوقف التصعيد واستتباب الامن والاستقرار ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية واعمال القتل والتدمير الممنهج التي ترتكبها اسرائيل".

وشدد على أن التهديدات الاسرائيلية المستمرة للبنان، لن تثنينا عن مواصلة البحث لارساء التهدئة، وهو الامر الذي يشكل اولوية لدينا ولدى كل اصدقاء لبنان".

ومن جانبه قال المسؤول الأمريكي أن المنطقة تمر بأوقات خطيرة ولحظات حرجة ونحن نعمل سويا لنحاول أن نجد الطرق الممكنة للوصول إلى وضع نمنع فيه المزيد من التصعيد.