شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله اللبناني:استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية وإصابتها إصابة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني استهداف دبابة ميركافا في موقع "حدب يارين" بمسيّرة انقضاضية وأصابتها إصابة مباشرة.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قد ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء،أن الجيش الاسرائيلي قصف "وادي بلدة شبعا" قضاء "حاصبيا"،مما أدى إلى اندلاع نيران فيما تعمل فرق الدفاع المدني اللبناني على اخمادها، كما استهدف الجيش الاسرائيلي أطراف بلدة "راشيا الفخار".

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني، ن مقتل أحد عناصره جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة سلعا فى الجنوب اللبناني.

وكان استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة فى بلدة سلعا جنوبي لنان، قد أسفر عن مقتل مسئول ميدانى فى حزب الله اللبناني.