شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات وأمير الكويت يهنئان الملك سلمان بنجاح موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، معرباً ـ في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام، والذي تحقق بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.



كما هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج لهذا العام، مشيداً بالخطوات التى اتخذتها المملكة لأعمال التوسعة ونموها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في جميع المشاعر التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك .



وثمن الشيخ مشعل الدور الكبير للأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لما يعكفان عليه من عمل دؤوب ولما يوليانه من اهتمام وجهود من خلال التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه.

ومن جهة أخرى، سيطرت مشاعر الفرح ودموع الحزن على ضيوف الرحمن وهم يغادرون مشعر منى بعد إتمام مناسك الحج، وقد قامت قوات أمن الحج بتفويج الحجاج على جسر الجمرات وفق الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات ، حيث توجهوا للحرم المكى لأداء طواف الوداع، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحرمين بمشاركة الجهات المعنية العاملة في الحج.

وفى سياق الاستعدات قامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يتجهيز ‏⁧‫194 باباً و 519 سلماً و 194 مصعداً كهربائياً و33 ألف سجادة و 340 مصلى و 2800 متطوع و 883 وحدة تكييف و 4323 مروحه تهوية ورذاذ و 251 عربة كهربائية كبيرة و 8000 سماعة لنظام الصوت و 10 آلآف عربة يدوية و 50 لغة للإرشاد المكاني.