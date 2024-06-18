شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: لا نسعى للتصعيد ونطالب بوقف العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، خلال استقباله مبعوث الرئيس الأمريكي أن لبنان لا يسعى للتصعيد ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، مطالبا بعودة الهدوء والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أنهم يواصلون السعي لوقف التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية، مؤكدا أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان لن تثنيهم عن مواصلة البحث لإرساء التهدئة وهذا يمثل أولوية لديهم.