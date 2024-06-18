شكرا لقرائتكم خبر عن الموفد الأمريكى للبنان: العيد يأتى فى ظروف صعبة ووقف إطلاق النار بغزة ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأمريكى إلى لبنان آموس هوكستين، إن وقف إطلاق النار في غزة أو حل سياسي آخر سوف ينهي الصراع فى جنوب لبنان على جانبي الخط الأزرق ويخلق ظروفاً لعودة النازحين إلى منازلهم في الجنوب، وكذلك الأمر للمدنيين على الجانب الآخر، مضيفاً أن الصراع على جانبي الخط الأزرق بين حزب الله وإسرائيل طال بما فيه الكفاية، وهناك أبرياء يموتون وممتلكات تدمر وعائلات تتشتت والاقتصاد اللبناني يُكمل إنحداره، لمصلحة الجميع حل الصراع بسرعة وسياسياً وهذا ممكن وضروري وبمتناول اليد.

جاء هذا عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري في بيروت، اليوم الثلاثاء، بمشاركة السفيرة الأمريكية فى لبنان ليزا جونسون، حيث جرى التباحث حول الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة فى ظل مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة. وفق "الوكالة الوطنية لإعلام لبنان".

وأضاف هوكستين، أن عيد الأضحى المبارك يحل في ظروف صعبة ولهذه الأسباب أوفدني الرئيس جو بايدن إلى لبنان، وتم إجراء محادثات مع نبيه برى حول الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان، وكذلك تم الاتفاق المقترح على الطاولة بخصوص غزة والذي يعطي فرصة لإنهاء الصراع على جانبي الخط الأزرق.

وتابع هوكستين قائلاً إن "الاتفاق الذي حدده الرئيس بايدن في مايو الماضى، والذي يتضمن إطلاق للرهائن ووقفا دائماً لاطلاق النار وصولاً لإنهاء الحرب على غزة، قُبِل من الجانب الاسرائيلي ويحظى بموافقة مجموعة السبع ومجلس الأمن الدولي، أن هذا الاتفاق ينهي الحرب على غزة ويضع برنامج انسحاب للقوات الإسرائيلية".