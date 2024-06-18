شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر أدت لاستشهاد 25 شخصًا وإصابة 80 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر أدت لاستشهاد 25 شخصًا، وإصابة 80 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء أن حصيلة الشهداء بالقطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية عليه في 7 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 37 ألفًا و372 شهيدًا و85 ألفًا و452 مُصابًا غالبيتهم من الأطفال والنساء.



وأوضحت أن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف المفقودين أو الضحايا تحت الركام ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى جثامينهم وانتشالها.