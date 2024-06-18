شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان تجاه منطقة نهاريا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في خبر عاجل، باعتراض صواريخ أطلقت من لبنان تجاه منطقة نهاريا شمال إسرائيل، حسبما قالت قناة القاهرة الإخبارية.

كما نشر حزب الله اللبناني مقاطع مصورة التقطتها مسيرة تابعة له لنقاط عسكرية إسرائيلية بشمال إسرائيل، وتعرض المقاطع بمسيرات حزب الله اللبناني أهدافا إسرائيلية بميناء حيفا والقاعدة البحرية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.