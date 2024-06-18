شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: طرق المدينة المنورة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطرق بالسعودية عن جاهزية طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن الراغبين للذهاب للمدينة المنورة، بعد أداء مناسك الحج، حيث عملت الهيئة على تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والسلامة لضمان سلامة ضيوف الرحمن، منها مسح أكثر من 3000 كم، وإزالة أكثر من 100 ألف متر مربع من الكثبان الرملية على جانب الطريق، إضافةً لتنفيذ أعمال الكشط والسفلتة بطول 132 كم، مع مسح وإصلاح أكتاف الطرق بأكثر من 1017 كم، بالإضافة لتنظيف أكثر من 1000 موقع لمجاري الأودية.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق قامت باستخدام العديد من التقنيات المتقدمة في جميع أعمال مسح وتقييم وصيانة شبكة الطرق، ومنها أسطول المسح والتقييم الذي يعد الأضخم على مستوى العالم بـ18 معدّة، بالإضافة لمعدّة إعادة تدوير الأسفلت التي تستخدم لأول مرة، وتعمل على كشط وإعادة السفلتة في نفس الموقع، وهو الأمر الذي يسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل وتسريع عملية الصيانة بمايضمن تقديم أفضل الخدمات.

وكانت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت رفع جاهزيتها لاستقبال توافد الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع؛ لإتمام مناسك الحج؛ بحزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية للحجاج المتعجلين.

وفى هذا السياق قامت إدارة إجابة السائلين ومكاتبها المنتشرة في 19 موقعًا داخل المسجد الحرام وساحاته؛ بالإجابة على أسئلة واستفسارات الحجاج الشرعية، ورفع مستوى وعيهم الديني بمناسك الحج وطواف الوداع خصوصًا؛ من خلال اعتماد برنامج للإجابة على أسئلة المستفتين على مدار 24 ساعة، وتخصيص رقمَين مجانيَّين للإجابة على المسائل الشرعية عبر الهاتف: (8001222400)،(8001222100).