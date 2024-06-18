شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون حاج استفادوا من مبادرة التطويف خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالمسجد الحرام خدمة التطويف المركزي لما يزيد على مليون ونصف المليون مستفيد خلال موسم الحج في رقم قياسي لعمل المطوفين؛ مع توافد الأعداد المليونية من ضيوف الرحمن، لأداء طواف الوداع مدعوم بالخدمات النوعية الميدانية لضيوف الرحمن، وفق "سبق".

ويقدم برنامج (التطويف المركزي) خدمة التطويف والإرشاد والتوعية الميدانية لضيوف الرحمن، واستقبالهم ومرافقتهم أثناء أدائهم لطواف القدوم وتقديم خدمة التطويف وتوعيتهم بالطريقة الصحيحة وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويشرف على تنفيذ البرنامج ميدانياً المئات من الشباب السعودي المؤهلين تأهيلاً شرعياً.

وهيأت رئاسة الشؤون الدينية للمطوفين الأماكن الحيوية وتوزيعهم عليها؛ يستقبلون فيها الحجاج الراغبين في خدمة التطويف في طواف الوداع، ومرافقتهم لإرشادهم في أدائهم وفق المقتضى الشرعي، كما تشرف على المطوفين، وتوجيههم إلى اتباع السنة في أداء المناسك، والتقيد بالأدعية المشروعة والمأثورة في تطويف من يحتاج من ضيوف الرحمن ومساعدتهم على إكمال مناسك حجهم، فضلًا على حث المطوفين على التعامل الحسن مع الحجاج؛ لإظهار وسطية الإسلام وسماحته ورحمته، وإبراز الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية وأبنائها خدَّام الحرمين الشريفين، وما يبذلونه من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.