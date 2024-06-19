الخليج اليوم .. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يعلن نجاح حج هذا العام 1445هـ

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، من مقر الإمارة بمشعر منى، نجاح حج هذا العام 1445هـ.

وقال: "الحمدُ للهِ على التمام. والشكرُ لهُ على ما أنعمَ بهِ على ضيوفِ الرحمنِ من أداءِ المناسكِ بـيسـرٍ وطمأنينةٍ وأمـان، وذلكَ بتوفيقٍ من اللهِ ثمَ بما سخرته قيادة المملكةِ العربيةِ السعوديةِ -أيدها اللهُ بالعزِ والتمكين- من خدماتٍ متنوعةٍ ورعايةٍ فائقة سانـدَ ذلكَ عملٌ جماعـي، وجهـودٌ تشاركيـةٌ نفذتها مختلـفُ الجهاتِ المعنيةِ بالحج. وبهذهِ المناسبةِ يسعدني أن أُعلنَ عن نجاح موسمِ حجِ هذا العام (1445هـ)، متوجهاً إلى اللهِ بالحمدِ والثناءِ أنْ مكننا من أداءِ رسالتنا الأسمى تجاهَ ضيوفِ الرحمنِ وشرّفنا بخدمتهم وتيسـيرِ أداء الفريضة في أجـــواءٍ من الطمأنينــةِ والأمن".

وأكد الأمير سعود فور بدء الترتيب والتخطيط لموسم حج العام المقبل: إنَ ما تحققَ من نجاحاتٍ على جميع الأصعدةِ ما هوَ إلا بداية لمرحلةٍ جديدةٍ لتحقيقِ مكتسباتٍ أكبر، لخدمةِ قاصدي أطهرِ البقاعِ وأقدسها، فالعملُ بحولِ اللهِ سوفَ يبدأُ على الفورِ للترتيبِ والتخطيطِ لموسمِ حجِ العامِ المقبل، وسنواصلُ تطويرَ منظومةِ الحجِ كاملةً، فطموحاتنا ليسَ لها سقفٌ وآمالنا لاحدَ لها".

واختتم حديثه بتوجيه شكره لضيوف الرحمن ولكل العاملين في موسم حج هذا العام قائلاً: "إخواني ضيوفَ الرحمن: شكراً لكم فقد كنتم خيرَ معينٍ لنا على النجاحِ، وأسهمَ التزامكمْ في تمكيننا من خدمتكمْ على الوجهِ الأكمل.. زملائي من مختلفِ القطاعاتِ الحكومية والأهلية، شكرًا لكمْ فقدْ كنتمْ على قدرٍ كبيرٍ من المسؤوليةِ، وأخصُ بالشكرِ رجالَ الأمنِ والمتطوعينَ والمتطوعاتِ الذين نقلوا للعالمِ أجمع صورةً مُشرّفةً عنْ أبناءِ هذهِ البلادِ".