زلزال يضرب شمال شرق إيران.. 4 قتلى و120 جريحاً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من طهران: ضرب زلزال بقوة 5.0 درجة على مقياس ريختر مدينة كشمار في مقاطعة رضوي خراسان شمال شرق إيران ظهر الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط 4 قتلى وعشرات المصابين.

وقال حاكم كشمار، حجة الله شريعتمداري، إن الزلزال الذي وقع الثلاثاء في المدينة، أدى إلى إصابة 120 شخصًا، تم نقل 35 منهم إلى المستشفى.

وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال على بعد حوالي خمسة كيلومترات من موغان بمقاطعة خراسان الرضوية، بينما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية المحلية أن قوة الزلزال بلغت 5.0 درجة، وحدث على عمق ستة كيلومترات.

وتشهد إيران، التي تقع على خطوط صدع كبيرة، نشاطًا زلزاليًا متكررًا. ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما حدث في نوفمبر عندما ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.3 درجة بالقرب من الحدود العراقية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 530 شخصًا وإصابة الآلاف.