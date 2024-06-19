"إنفيديا".. الأعلى قيمة في العالم بـ 3.3 تريليون دولار

الرياص - اسماء السيد - نيويورك: تفوقت "إنفيديا" على شركات التكنولوجيا الأخرى الثلاثاء لتصبح الشركة الأكثر قيمة في التداول العام في العالم في أحدث علامة على قوة قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم شركة الرقائق التي شهدت صعودا هائلا مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية وسط فورة الذكاء الاصطناعي التوليدي، بنسبة 3.4 % قرب الساعة 17.25 بتوقيت غرينتش، ما منحها قيمة سوقية تبلغ نحو 3.3 تريليون دولار، متقدمة قليلا على "مايكروسوفت" و"آبل".

الذكاء الاصطناعي.. كلمة السر

شهدت الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا ويقودها جنسن هوانغ، ارتفاعا في الأرباح بسبب الطلب الشديد على رقائقها "جي بي يو" القوية التي تساهم في دفع التطورات الجديدة في الذكاء الاصطناعي.

في أيار (مايو)، أعلنت "إنفيديا" عن أرباح صافية قدرها 14.9 مليار دولار، في حين شكلت إيراداتها البالغة 26 مليار دولار نحو أربعة أضعاف ما حققته خلال الربع المالي نفسه من العام الماضي.

السباق قد يصل إلى 4 تريليون دولار

وقالت شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" في مذكرة في وقت سابق من هذا الأسبوع "نعتقد أن السباق نحو القيمة السوقية البالغة 4 تريليون دولار في مجال التكنولوجيا خلال العام المقبل سيكون أساسا بين إنفيديا وآبل ومايكروسوفت".

وأضافت أن "إن رقائق جي بي يو من إنفيديا هي في جوهرها الذهب أو النفط الجديد في قطاع التكنولوجيا حيث يتجه المزيد من الشركات والمستهلكين بسرعة إلى هذا الطريق مع الثورة الصناعية الرابعة الجارية".