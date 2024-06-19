شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: تدمير عدد من الأوكار الإرهابية بصحراء الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ضبط وتدمير عدد من أوكار وكهوف القوات الإرهابية في صحراء الأنبار.

وأوضحت المديرية - في بيان الثلاثاء، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية (نينا) - أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لاستخبارات الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية، تم ضبط عدد من الأوكار والكهوف التابعة لـ"داعش" بصحراء الأنبار في الكعرة.

وتابعت أنه تم العثور على ورشة تصليح ومواد احتياطية للعجلات وعدة حفر ومواد غذائية وتجهيزات أخرى ومواد متنوعة