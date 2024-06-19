الخليج اليوم .. شاهد لحظات استهداف سفينة توتور.. قارب حوثي اصطدم بها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أظهرت لقطات اللحظات التي سبقت وعقبت الهجوم الحوثي على سفينة الشحن "توتور" التي ترفع العلم الليبيري والمملوكة لليونان، في 10 حزيران/يونيو، بواسطة قارب مسيّر أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر.

ويمكن رؤية حراس الأمن المسلحين في الفيديو وهم يراقبون القارب قبل أن ينفجر مباشرة بالسفينة وسط حالة من الفزع، ما تسبب في أضرار جسيمة في غرفة المحرك وتسلل المياه إليها.

إنقاذ الطاقم

وبعد أيام على استهدافها من قبل الحوثيين، كانت القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأميركية قد تمكنت أمس من إنقاذ طاقم الناقلة.

وأوضحت حينها أن الهجوم سبب فيضاناً وألحق أضرارا بغرفة المحرك، كما أدى إلى فقدان أحد البحارة المدنيين.

كما أوضحت أن سفينة يو إس إس فلبين سي (سي جي 58) أنقذت طاقم السفينة، التي لا تزال في البحر الأحمر حيث يتسلل إليها الماء ببطء.

وكان الحوثيون استهدفوا أيضا سفينة إم/في فيربينا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

عشرات الهجمات

ومنذ نوفمبر الماضي نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، "تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة" حسب قولهم.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.