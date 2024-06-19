الخليج اليوم .. وزير الصحة السعودي يعلن نجاح الخطط الصحية في حج هذا العام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، عن نجاح خطط المنظومة الصحية لموسم حج العام الجاري، مشيراً إلى خلوه من أي تفشّيات أو تهديدات على الصحة العامة، وكانت الصحة قد أكدت لـ"العربية" عدم تسجيل أي أمراض معدية بين الحجاج في موسم حج هذا العام، موضحة مواصلتها جهودها لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم الحج.

وقال وكيل وزير الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، إننا لم نسجل أي أمراض معدية بين الحجاج، فيما جرى مراعاة أصحاب الحالات الخاصة، وفي الوقت ذاته، شكرت المديرة الإقليمية لـ"منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط"، حنان بلخي على المجهود الرائع حسبما وصفت في تنظيم الحج والتنسيق مع الدول لاستقبال واستضافة الحجيج.

وأكدت "الصحة السعودية" التزام المنظومة الصحية السعودية بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن عبر كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لضمان سلامتهم وراحتهم في موسم الحج.