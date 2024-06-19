الخليج اليوم .. هيئة بحرية: سفينة استهدفها الحوثيون "يُعتقد أنها غرقت" في البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الثلاثاء إن سفينة استهدفها الحوثيون في 12 يونيو حزيران على بعد 66 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية "يُعتقد أنها غرقت" في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون ومصادر أخرى قد حددوا في السابق أن السفينة المتضررة هي "توتور" المملوكة ليونانيين. وقد تعرضت للقصف بصواريخ وقارب ملغوم مسير في 12 يونيو حزيران، وكانت المياه تتسرب إليه.

وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في تحديث أمني "أبلغت السلطات العسكرية عن رصد حطام بحري ونفط في آخر موقع ورد أن السفينة كانت موجودة فيه".

وسيكون غرق السفينة توتور هو الثاني لسفينة تجارية يستهدفها الحوثيون منذ نوفمبر تشرين الثاني، فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وغرقت السفينة روبيمار المملوكة للمملكة المتحدة في البحر الأحمر في الثاني من مارس آذار، بعد نحو أسبوعين من تعرضها لأضرار بسبب هجوم الحوثيين.

كما استولى الحوثيون على سفينة أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة في هجمات منفصلة.

وأجبرت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران شركات الشحن على تحويل سفن إلى الطريق الأطول حول جنوب إفريقيا، مما يعطل التجارة العالمية عن طريق تأخير عمليات التسليم ورفع التكاليف.

ومساء السبت أعلنت جماعة الحوثي، غرق السفينة "فيربينا" التي استهدفتها الجماعة يوم الخميس 13 يونيو الجاري، على بعد 98 ميلاً جنوب شرق العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال الناطق العسكري الحوثي، يحيى سريع، إن السفينة البريطانية "فيربينا" غرقت في خليج عدن، مضيفاً أن السفينة "توتور" توشك على الغرق هي الأخرى خلال ساعات في البحر الأحمر.