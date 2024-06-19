شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على شمال غربى مخيم النصيرات وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قصفاً إسرائيلياً على منطقة كروم العنب التي تقع شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تسببت فى استشهاد 3 فلسطينيين، فيما أشارت إلى أن 4 ضحايا لقوا حتفهم أيضاً في غارة إسرائيليية على منزل بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي (256 يوماً)، إلى 37 ألفاً و372، بينما زاد عدد المصابين إلى 85 ألفاً و452.