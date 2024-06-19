شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": مقتل ضابط جراء عدوان إسرائيلى على موقعين بالقنيطرة ودرعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، أن ضابطا قُتل جراء عدوان نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير على موقعين في ريفي القنيطرة ودرعا.

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري سوري، قوله إن "حوالي الساعة الـ 07.00 صباح اليوم شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران المسيّر مستهدفاً موقعين عسكريين للقوات المسلحة السورية في ريفي القنيطرة ودرعا، مما أدى إلى مقتل ضابط ووقوع بعض الخسائر المادية".