شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع للاحتلال الإسرائيلى فى مستوطنة المطلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استهدفت المقاومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، بسرب من المسيرات الانقضاضية مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة شمالي فلسطين.
وذكرت المقاومة- في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية- "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي المتكررة التي طالت بلدة البرغلية، شن مجاهدو المقاومة اللبنانية هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية استهدف تموضعات جنود العدو وانتشارهم داخل مستعمرة المطلة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة".
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