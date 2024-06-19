شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع للاحتلال الإسرائيلى فى مستوطنة المطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت المقاومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، بسرب من المسيرات الانقضاضية مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة شمالي فلسطين.

وذكرت المقاومة- في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية- "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي المتكررة ‌‏التي طالت بلدة البرغلية، شن مجاهدو المقاومة اللبنانية هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية استهدف تموضعات جنود العدو وانتشارهم داخل مستعمرة المطلة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة".