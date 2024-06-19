الخليج اليوم .. البحرين.. وزير الداخلية يشكل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية اعتبارا من 2010

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن وزير الداخلية في البحرين يوم الثلاثاء تشكيل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتبارا من 2010.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بناء على ما أسفرت عنه نتائج التحريات والمراجعات التي قامت بها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة للحاصلين على الجنسية البحرينية تبين وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة".

وأضافت أنه "وعلى أثر ذلك فقد شكل وزير الداخلية لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتبارا من عام 2010".

وأفادت بأن اللجنة ستقوم بالتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها منح الجنسية البحرينية لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية