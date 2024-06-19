الخليج اليوم .. حجاج الإمارات يؤدون طواف الوداع ورحلات العودة تبدأ اليوم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ينهي معظم حجاج الدولة اليوم أداء مناسك الحج برمي جمرات ثاني أيام التشريق وتأدية طواف الوداع، فيما أنهى الحجاج المتعجلون الطواف يوم أمس.

وتبدأ رحلات عودة حجاج الإمارات، بالوصول إلى مطارات الدولة اعتباراً من اليوم.