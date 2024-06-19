اخبار الخليج

الخليج اليوم .. حجاج الإمارات يؤدون طواف الوداع ورحلات العودة تبدأ اليوم

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

ينهي معظم حجاج الدولة اليوم أداء مناسك الحج برمي جمرات ثاني أيام التشريق وتأدية طواف الوداع، فيما أنهى الحجاج المتعجلون الطواف يوم أمس.

 

وتبدأ رحلات عودة حجاج الإمارات، بالوصول إلى مطارات الدولة اعتباراً من اليوم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا