الخليج اليوم .. السعودية تستورد السيارات من مصر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سجلت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها خلال مارس الماضي، نحو 18 مليونا و370 ألف دولار وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استيرادا للسيارات من مصر بقيمة 10.5 مليون دولار خلال الشهر نفسة، أعقبتها المملكة المتحدة بإجمالي 2.7 مليون دولار.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة استيرادية 2.5 مليون دولار، تلتها أيرلندا في المركز الرابع بواقع 1.8 مليون.

وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة مسجلة 506.5 ألف دولار، أعقبتها السودان سادسا بنحو 128.2 ألف.

وتمركزت اليابان في المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر استيرادا للسيارات من مصر خلال مارس الماضي، بقيمة بلغت 20.6 ألف دولار.

وكان وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير قد كشف عن خطط إنتاج شركة "لادا" الروسية بمصر، وأشار إلى أنه سيتم إنتاج ما بين 50 و70 ألف سيارة سنويا في المصنع الذي يبنى في مدينة طربول المصرية.

كما أعلنت شركة وجا "Waja" السعودية، عن توقيع اتفاقية تعاون إطارية مع "الهيئة العربية للتصنيع" التابعة للجيش المصري لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.

المصدر: المال