الخليج اليوم .. بيان مصري عن إجراءات دفن المواطنين المتوفين والبحث عن المفقودين أثناء موسم الحج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت الخارجية المصرية الثلاثاء أن بعثاتها القنصلية في السعودية تواصل جهودها على مدار الساعة لتقديم الخدمات للحجاج المصريين وتسهيل إجراءات دفن المتوفين والبحث عن المفقودين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان رسمي: "القنصلية المصرية في جدة توفد بعثة إلى المشاعر المقدسة للتواجد بالمستشفيات الكبرى وأماكن تواجد المصريين لضمان سرعة توفير الخدمات القنصلية".

وكشف أبو زيد في وقت سابق، بأن القنصلية المصرية في جدة دشنت غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت اتصالاتهم بذويهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة.

ومن ناحية أخرى، قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية بتدشين غرفة عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال اتصالات المواطنين الخاصة بطلب البحث عن المفقودين أو نقل جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية، ويمكن لمن يرغب في المتابعة، التوجه مباشرة إلى مقر وزارة الخارجية أو الاتصال على أرقام الطوارئ.