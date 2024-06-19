الخليج اليوم .. رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوما اتحاديا بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومرسوما اتحاديا آخر بتعيين معالي عبدالله بن بيه رئيسا للمجلس بدرجة وزير.

ووفقا للمرسوم الاتحادي، يضم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في عضويته كلا من سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائبا للرئيس، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وسعادة جمال سالم الطريفي، وسعادة الدكتور إبراهيم عبيد آل علي، وسعادة المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، والدكتورة فاطمة سيف الدهماني.

يمثل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، ويعمل على توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وإصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة في المسائل والموضوعات المختلفة بالدولة، وإصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، وإبداء الرأي الشرعي حول التشريعات ذات الصلة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي عبدالله بن بيه

تضم عضوية المجلس:

-سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي نائباً للرئيس

-سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري

-الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد

-سعادة جمال سالم الطريفي

-سعادة الدكتور إبراهيم عبيد علي آل علي

-سعادة المستشار عبد الرحمن علي حميد الشامسي

-الدكتور أحمد إبراهيم الطنيجي

-الدكتورة فاطمة سيف الدهماني