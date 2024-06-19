شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضى الفلسطينية: الاحتلال وراء ما يجرى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية نافى بيلاى، إن الفلسطينيون عانوا لعشرات السنين من احتلال أرضهم ، مضيفة أن تقرير اللجنة يمثل الأمم المتحدة ويركز على أحداث 7 أكتوبر وما بعدها.

واوضحت بيلاي، أن إسرائيل عرقلت التحقيق ومنعت الوصول إلى غزة والضفة الغربية ، مضيفة نشعر بالصدمة إزاء المعاناة الإنسانية وطالبنا بوقف فوري لإطلاق النار.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلى هو السبب في كل ما يجري في الأراضي الفلسطينية، وأضافت نشعر بالصدمة إزاء ما وقع في 7 أكتوبر وما تلا ذلك من ضغوط وضعت على العاملين بالأمم المتحدة.

وأكدت رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية، على الاستمرار فى التحقيق وإنه لم ينته وهناك انتهاكات تقع كل يوم.

وأضافت بيلاي، طلبت توسيع مهمتي والأمم المتحدة متعاونة تماما معي ولدينا مذكرة تفاهم مع مدعي عام الجنائية الدولية.

وأكدت أن التحقيق غير كامل لأنه لم يسمح لنا بالوصول إلى غزة والضفة الغربية وإسرائيل، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية ستعتمد على تقريرنا.

وأوضحت بيلاى أن الوصول إلى الأسرى والمحتجزين المفرج عنهم يعتمد على إسرائيل.