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لجنة التحقيق المعنية بالأراضى الفلسطينية: إسرائيل تعرقل التحقيقات

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الأربعاء، 19 يونيو 2024 03:12 م

قالت رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية نافي بيلاي، إن إسرائيل عملت على عرقلت التحقيق ومنعت الوصول إلى غزة والضفة الغربية، مؤكدة على أن تقريرنا يمثل الأمم المتحدة ويركز على أحداث 7 أكتوبر وما بعدها، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي، قد قالت إن إسرائيل مسئولة عن جرائم حرب ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن إسرائيل استهدفت المدنيين بشكل متعمد في مناطق مكتظة بالسكان في قطاع غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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