شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المياه السعودية تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة المياه السعودية، نجاح خطتها التشغيلية والفنية لتوزيع المياه وإدارتها لموسم حج هذا العام، مشيرة إلى أنها وزعت أكثر من 45 مليون متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن. وفق (واس).



وأوضحت أن كمية المياه التي تم ضخها عبر الشبكات تجاوزت 45 مليون متر مكعب، بمعدل ضخ يصل إلى 24 ساعة في المشاعر المقدسة والحرم المكي، إضافة إلى إجراء أكثر من 75 ألف فحص مخبري خلال فترة موسم الحج لضمان جودة المياه المقدمة للحجيج.



وأكدت أن آلية تطبيق الخطة التشغيلية والفنية اتسمت بانسيابية، ونفذتها أكثر من 2000 موظف، لافتة إلى أنها لم تسجل أي معوقات في إدارة أعمالها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع توفر الكميات المناسبة من المياه التي وزعت إلى الشبكات العامة، ودورات المياه، وشبكات تبريد الخيام بمشعر منى، بالإضافة إلى شبكات وخزانات إطفاء الحريق الخاصة باستعمالات الدفاع المدني.

وقد أدى الحجاج طواف الوداع بصحن المطاف، اليوم الأربعاء ، فى ثالث أيام التشريق، وسط منظومة خدمية متكاملة، حيث تم تجنيد كوادر أمنية مدنية وموظفين لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية مع تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

وأكدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى إطلاق المرحلة الثالثة من خطتها لمرحلة ما بعد أداء مناسك الحج؛ التي تضمنت العديد من المبادرات الدينية والبرامج العلمية الجديدة.