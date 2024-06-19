شكرا لقرائتكم خبر عن "مكة": رفع 103 آلاف طن من النفايات وبدء أعمال التطهير والتعقيم فى المشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة (مكة) أسامة زيتوني، إنه تم رفع 103 آلاف طن من النفايات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ بداية موسم الحج وحتى الآن، مضيفاً:لدينا 130 مخزنًا أرضيًّا والواحد منها يستوعب المخزن 14 طنا من النفايات.

وأشار إلى بدء أعمال التطهير والتعقيم والإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة؛ لضمان عدم ظهور الأمراض والأوبئة موضحاً أنه أثناء تواجد الحجاج تم تخزين النفايات بطرق صحية وآمنة، والآن يتمّ تفريغها ونقلها إلى الخارج. وفق قناة الإخبارية السعودية.

وكانت قد انطلقت المعدات الثقيلة لأعمال النظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة في مشعر منى اعتبارًا من اليوم الأربعاء بعد مغادرة الحجاج؛ للبدء في أعمال تفريغ الحاويات والصناديق الضاغطة وإزالة المخلفات المخزنة.

وأوضحت الأمانة أنها قامت خلال الأيام الماضية بتنظيف منطقة المشاعر المقدسة، مع التركيز على مشعرى عرفة ومزدلفة، بعد مغادرة الحجاج لهما، بالإضافة إلى الحدود الخارجية لمشعر منى، مشيرة إلى أن العمل سيكون في جميع منطقة المشاعر المقدسة اعتبارًا من اليوم بكامل الفترتين "الصباحية والمسائية"، وذلك حتى نهاية الموسم مع تخصيص عدد من فرق رش ومكافحة الحشرات، واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج لها، وبإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.

ونوهت إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تضمنت أيضًا عملية تفريغ الصناديق الضاغطة والمخازن الأرضية، والتي تم تخزين وكبس النفايات بها خلال أيام التشريق والبالغ عددها 113 مخزنا أرضيا، و"1135" صندوقا كهربائيا ضاغطًا للنفايات يستوعب الصندوق الواحد أكثر من 8 أطنان.