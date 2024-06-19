شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحيل عدداً من قيادات "النهضة" للجنايات فى تهم تتعلق بأمن الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة عدد من قيادات حركة النهضة على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم فى تهم تتعلق بارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض طبق أحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية، وفق ما أكّده لموزاييك الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس. وفق "إذاعة موزاييك " التونسية .

وقد تولت دائرة الاتهام العاشرة، إحالة كل من راشد الخريجي، يوسف النوري أحمد المشرقي، رفيق بوشلاكة، ماهر زيد، محمد الصامتي، مقداد الماجري، بلقاسم حسن، محمد القوماني، عبد الله السخيري، موفق الكعبي، ومحمد شنينة على الدائرة الجنائية لمقاضتهم من أجل تهمتي ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض طبق احكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.

ويتعلق ملف القضية باجتماع لجبهة الخلاص في شهر رمضان من العام الماضي.

من جهة أخرى ، أقرت محكمة الاستئناف في مايو الماضى الحكم الابتدائي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورفيق بوشلاكة 3 سنوات وغرامة مالية لحركة النهضة، حيث كانت محكمة الاستئناف بتونس أصدرت حكما بحقراشد الغنوشى يقضى بسجنه لمدة 15 شهرا وغرامة قدرها ألف دينار مع وضعه للمراقبة لمدة 3 سنين، وذلك بتهمة تمجيد الإرهاب والتحريض على قوات الأمن والإساءة لأجهزة الدولة.