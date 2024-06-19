شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله: سوف نقاتل بلا ضوابط ولا قواعد إذا تم فرض الحرب علينا والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام لحـزب الله اللبناني حسن نصر الله "إننا سوف نقاتل بلا ضوابط ولا قواعد إذا تم فرض الحرب علينا"، وذلك خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف حسن نصر الله: "سضرب قبرص إذا سمحت لإسرائيل باستخدام مطاراتها لضرب لبنان".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

