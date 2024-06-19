شكرا لقرائتكم خبر عن مع وصول الحجاج للمسجد النبوى.. السديس يشدد على الالتزام بجدول زيارات الروضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ضيوف الرحمن اللذين وصلوا إلى المدينة المنورة والمسجد النبوي، بعد أن منَّ الله عليهم بإتمام مناسك الحج، إلى الالتزام بجدول زيارات الروضة الشريفة، وعدم الضوضاء والانشغال بالتصوير، وغيرها من الأمور التى تجافى تعاليم المصطفى عليه الصلاة والسلام وآداب زيارة مسجده، وحث الحجاج أيضا على التعاون مع الجهات المعنية والمنظومة الأمنية بالمسجد النبوي، فرجال الأمن يبذلون جهودًا كبيرة في حفظ أمنهم وسلامتهم، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهم.

وأضاف السديس، إن منسوبي وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، على أهبة الاستعداد على مدار الساعة؛ لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن الدينية، وإثراء تجربتهم وإنجاح رحلتهم الإيمانية، من خلال الدروس العلمية، والمحاضرات التوجيهية، ومكاتب إجابة السائلين، وحلقات القرآن الكريم؛ وبرنامج توزيع الكتيبات والإهداءات، والمبادرات النوعية والمناشط المثرية.

وقد أدى الحجاج طواف الوداع بصحن المطاف، اليوم الأربعاء فى ثالث أيام التشريق، وسط منظومة خدمية متكاملة، حيث تم تجنيد كوادر أمنية مدنية وموظفين لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية مع تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

وأكدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى إطلاق المرحلة الثالثة من خطتها لمرحلة ما بعد أداء مناسك الحج؛ التي تضمنت العديد من المبادرات الدينية والبرامج العلمية الجديدة.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد قاموا برمى الجمرات الثلاث فى ثالث أيام التشريق، ثم توجهوا إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بالمسجد الحرام.

من جهة أخرى، رفعت القطاعات ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة، جاهزيتها لاستقبال أفواج ضيوف الرحمن خلال موسم ما بعد الحج، وتقديم جميع التسهيلات التى تضمن انسيابية وصول الحجاج وحركة الحافلات المتجهة إلى منافذ المغادرة البرية أو إلى مساكنهم فى المنطقة المركزية، حيث تعمل فرق ميدانية فى عدة مراكز مؤقتة، بمشاركة الدوريات الأمنية فى توجيه حافلات حجاج الجو والبحر للدخول إلى مركز الهجرة لاستقبال حافلات الحجاج، وتوجيه السيارات الصغيرة والحافلات الخاصة بنقل حجاج البر إلى مركز استقبال حجاج البر.