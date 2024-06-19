شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: انقطاع الكهرباء عن مناطق بسبب عدم قدرة محطات توليد الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأجزاء في مناطق المحافظات الست جاء نتيجة عدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة ، إضافة الى ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بنفس الفترات من الأعوام السابقة.



وأوضحت الكهرباء الكويتية ، في بيان اليوم الأربعاء، أنها قامت باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية ومنها القطع المبرمج لمدد تتراوح ما بين الساعة الى الساعتين بحد أقصى ، وذلك حرصا على حماية استقرار المنظومة الكهربائية.



وأهابت الكهرباء الكويتية بالعملاء بمختلف فئاتهم ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة ، وذلك من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساءً، بهدف تقليل الأحمال الكهربائية ، حتى لا تضطر الوزارة آسفة للقيام بذات الإجراءات آنفة الذكر إذا دعت الحاجة إلى ذلك.