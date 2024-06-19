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هزة أرضية ضعيفة بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الأربعاء تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة (3.3) درجات بمقياس ريختر بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية.


وذكرت الوزارة -في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في تمام الساعة 9:23 صباحا بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3.3) درجات وتبعد (36) كم شمال شرق رانية بالقرب من الحدود العراقية – الإيرانية".


وأضافت أن الهزة لم يشعر بها سكان المنطقة كما لم ترد أي خسائر مادية أو بشرية تذكر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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