شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية ضعيفة بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الأربعاء تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة (3.3) درجات بمقياس ريختر بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية.



وذكرت الوزارة -في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في تمام الساعة 9:23 صباحا بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3.3) درجات وتبعد (36) كم شمال شرق رانية بالقرب من الحدود العراقية – الإيرانية".



وأضافت أن الهزة لم يشعر بها سكان المنطقة كما لم ترد أي خسائر مادية أو بشرية تذكر.